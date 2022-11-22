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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مها عبدالناصر: قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة نحو ما يقرب من 73 أداة رقابية مقدمة من النواب تتنوع ما بين طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة عامة.

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل و ليست مسئولية وزارة واحدة، مضيفة: السائح من أول وصوله لمصر و حتى سفره هي تجربة كاملة و كفيلة بأن يكون السائح سفيرا للبلد و داعيا لزيارتها أو العكس.

وطالبت "عبدالناصر" على هامش الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار ، أحمد عيسي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بعمل دورات تدريبية لكل العاملين في قطاع السياحة، وكذلك تقنين كل التعاملات من أول الانتقالات حتى ركوب الجمال و الحناطير.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بعمل مناهج بسيطة في كل مراحل التعليم بأنواعه المختلفة عن أهمية السياحة لمصر و عن كيفية معاملة السياح، وكذلك عمل أفلام بسيطة لكل المواطنين لنشر الوعي السياحي و ثقافة التعامل مع السياح و عدم مضايقتهم.

واختتمت النائبة مها عبدالناصر، كلمتها قائلة: في رأيي الشخصي أن يتم طرح المزارات الكبيرة في مزايدات عالمية لإدارتها من كيانات متخصصة حتى نستطيع أن نعطي السائح تجربة جيدة.

السياحة وزير السياحة الاثار دورات تدريبية المصري الديمقراطي أسئلة برلمانية التعاملات

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