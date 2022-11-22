عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

لقي العسكري السابق بالجيش الأمريكي ترينت ديفيس البالغ من العمر 21 عاما، حتفه في أوكرانيا وهو من سكان مدينة كانساس، لدي وصوله إلى جبهة القتال في منطقة خيرسون الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "Army Times"، أن العسكري الأمريكي السابق قتل في 8 نوفمبر الحالي أثناء مهمته القتالية الأولى ضمن فيلق أجنبي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون، ليصبح الأمريكي العاشر على الأقل الذي يقتل خلال القتال في أوكرانيا.

كان ترينت ديفيس قد تقاعد من الجيش الأمريكي قبل عام كأخصائي عمليات كيميائية، وسافر إلى أوكرانيا لأول مرة في مارس 2022، وانتهى به المطاف في الفيلق الجورجي، ولكن بسبب نقص الخبرة القتالية، تم إرسال الأمريكي إلى مكان إقامته، ولم يسمح له بالذهاب إلى الجبهة.

وتمكن الجندي الأمريكي في المحاولة الثانية في الخريف، من الالتحاق بالفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان، بحسب والده، فخورا جدا بالانضمام إليه.

ويتذكر ديفيس الأب ما جرى قائلا: "نظر إلي مباشرة في عيني وقال إنه لا يقهر. كان يتمتع بهذه الثقة الشابة، لقد آمن بها وجعلني أؤمن بها".

أوكرانيا خيرسون الجيش الأمريكي الجيش الأوكراني استمرار الحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

بـ قرار عاجل .. إخلاء مدرسة تعليم أساسي في المنوفية | صور

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

موضوعات متعلقة

الجارديان: سلطات أوكرانيا تبدأ في إخلاء خيرسون وميكولايف تحسبا لشتاء قارس

غير صالحة للعيش.. أوكرانيا تأمر سكان خيرسون بالإجلاء

مسئول في مكتب زيلينسكي يعلن المهمة الأولى لأوكرانيا بـ خيرسون

الجيش الأوكراني يتهم القوات الروسية بسرقة متحف خيرسون

ترشيحاتنا

حق مقدس .. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر أمريكا

بدأت 2020 ولها 3 محاور وأهداف.. تفاصيل خطة الإصلاح الهيكلي لتقوية الاقتصاد

211 ضابطا.. الأمم المتحدة تكرم رجال الداخلية المشاركين فى قمة المناخ

مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

مها عبدالناصر: قطاع السياحة مشروع دولة بالكامل وليس مسئولية وزارة واحدة

صلاح عبدالفتاح: حكم مواجهة الأرجنتين والسعودية الأضعف بالمونديال وفيفا أحرج كلاتينبرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

لسبب غريب.. هدم جسر أثري عمره 150 عاما في الهند

بعد فوز الأخضر على الأرجنتين.. إليك أشهر الأكلات السعودية

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

فيديو

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2/1 في كأس العام.. فيديو

بطريقة غريبة .. شاهد | احتفالات السعودية الان تشعل السوشيال ميديا

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

تراجع الدولار عالميا ومفاجأة في أسعار الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ