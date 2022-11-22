مفاجأة خيرسون.. مقتل جندي أمريكي في صفوف الجيش الأوكراني

لقي العسكري السابق بالجيش الأمريكي ترينت ديفيس البالغ من العمر 21 عاما، حتفه في أوكرانيا وهو من سكان مدينة كانساس، لدي وصوله إلى جبهة القتال في منطقة خيرسون الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "Army Times"، أن العسكري الأمريكي السابق قتل في 8 نوفمبر الحالي أثناء مهمته القتالية الأولى ضمن فيلق أجنبي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون، ليصبح الأمريكي العاشر على الأقل الذي يقتل خلال القتال في أوكرانيا.

كان ترينت ديفيس قد تقاعد من الجيش الأمريكي قبل عام كأخصائي عمليات كيميائية، وسافر إلى أوكرانيا لأول مرة في مارس 2022، وانتهى به المطاف في الفيلق الجورجي، ولكن بسبب نقص الخبرة القتالية، تم إرسال الأمريكي إلى مكان إقامته، ولم يسمح له بالذهاب إلى الجبهة.

وتمكن الجندي الأمريكي في المحاولة الثانية في الخريف، من الالتحاق بالفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان، بحسب والده، فخورا جدا بالانضمام إليه.

ويتذكر ديفيس الأب ما جرى قائلا: "نظر إلي مباشرة في عيني وقال إنه لا يقهر. كان يتمتع بهذه الثقة الشابة، لقد آمن بها وجعلني أؤمن بها".