السعودية تكتب التاريخ.. عمرو سعد: قلوب المصريين لم تغب عن كأس العالم

احتفل الفنان عمرو سعد بفوز المنتخب السعودي علي الارجنتين، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عمرو صورة للمنتخب السعودي، وعلق قائلًا:"حلم ملايين المصريين بيتحقق باقدام لعيبة منتخب السعودية الرجالة قلوب المصريين لم تغب عن كأس العالم ❤️".

ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 ..

حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

