صلاح عبدالفتاح: حكم مواجهة الأرجنتين والسعودية الأضعف بالمونديال وفيفا أحرج كلاتينبرج

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الحكم الدولي السابق، أن التحكيم في مونديال قطر، ظهر بمستوى مميز، فيما عدا حكم مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، التي أقيمت اليوم.

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حكم المباراة حاول استفزاز لاعبي المنتخب السعودي بإخراج الكروت لهم، وظهر تحيزه في النهاية، وهو أضعف الحكام حتى الآن".

وأضاف عبدالفتاح: "طاقم التحكيم القطري الذي ظهر في مواجهة ويلز وأمريكا هو الأفضل، بجانب طاقم الحكام الذي يدير مواجهة الدنمارك ضد تونس حاليًا".

وقال الحكم الدولي السابق: "ركلة الجزاء التي احتسبت في مباراة إنجلترا وإيران صحيحة بعد تدخل تقنية الفيديو، وكل تدخلات الڤار في المباريات لا جدال فيها".

وأشار عبدالفتاح، إلى أن تقنية التسلل الجديدة تسير بشكل دقيق جدًا، والهدف الثالث الملغي للأرجنتين ضد السعودية صعب للغاية، ولكن التقنية توفر العدالة.

واستطرد: "رسالتي إلى الاتحاد المصري أن يكون هناك تعلم من منظومة التحكيم في المونديال، ومارك كلاتينبرج يتحدث بالخطأ في موضوع العمر، والفيفا أحرجه بعدما تم تعيين حكام فوق الـ45 عامًا، وعليه أن يعلموه بتعليمات الفيفا والمصيبة لو المتابعين معه ليسوا على علم".

واختتم: "بعد تقنية احتساب الدقائق الضائعة، سيكون أكثر المتضررين هو الهاني سليمان (ضاحكًا)، وتلك التقنية تم الاتفاق عليها قبل البطولة، والفيفا كان لديها إصرار على خوض 90 دقيقة كاملة، ويتم احتسابه بالاشتراك بين جميع الطاقم، وقبل إعلان احتساب الدقائق، يتم الاتفاق بينهم داخل المباراة".