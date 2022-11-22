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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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النائب محمد إسماعيل: الدولة المصرية تتجه نحو توطين الصناعة.. فيديو

النائب محمد إسماعيل،
النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة المصرية تتجه نحو توطين الصناعة، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية، سببت مشاكل كبيرة للصناعة ليس في مصر فقط، وإنما بكل دول العالم.

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وقال محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن مصر تتميز بوجود ثروات معدنية في عدد من المناطق، مؤكدا أن هيئة التنمية الصناعية لها دول هام ودور إستثماري كبير في المعادن الهامة.

 

 وجود بعثات

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قطاع الإستثمار في التعدين، يحتاج إلى مستثمرين أجانب، إضافة إلى العمل على وجود بعثات لإستخراج تلك المعادن.

 

النائب محمد اسماعيل الدولة المصرية توطين الصناعة مجلس النواب الصناعة

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