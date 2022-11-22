طبيب بالأردن: الإجراءات الحكومية قللت من تداعيات جائحة كورونا

قال الدكتور محمد حسن الطراونة، خبير العدوى التنفسية بالأردن، إن الأردن وفر اللقاحات بشكل كبير بعد جائحة كورونا وأتاحها للمواطنين، وأنشأ المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، وكان له دور في وضع خطط بني عليها رسم سياسات الحكومة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قرارات الحكومة بنيت على دراسات عالمية حول الوضع بالمنطقة والدول المجاورة، وتم وضع المستشفيات العامة والخاصة على أهبة الاستعداد لتكون متاحة لجميع المواطنين للحصول على الخدمات الصحية.

وتابع أن هناك بعض التحديات واجهت المنظومة الصحية في الأردن كما أن الإصابات والأعداد كانت كبيرة جدا، ودخلت إلى المستشفيات وكان لابد من إنشاء مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة، وتوفير كوادر طبية بها، مما أدى إلى التقليل من تداعيات جائحة كورونا، وكذلك أثر على النواحي الحياتية في الأردن.

واستطرد أننا نتطلع أن يكون هناك تنسيق بين مصر والأردن في أن يكون هناك تعامل إقليمي ودولي لوضع خطط إقليمية في المنطقة، للاستجابة للجوائح والأوبئة على أن يكون هذا على مستوى الدولتين.