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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع فرنسي: 70 ألف دولار لحكام الساحة و25 ألفا للمساعدين بمونديال قطر

قطر
قطر

يتقاضي حكام الساحة المشاركون في مونديال قطر 2022 مبلغا إجماليا يصل إلى 70 ألف دولار (حوالي 68 ألف يورو)، في حين يتحصل الحكام المساعدون على مبلغ 25 ألف دولار (حوالي 24500 يورو) وذلك وفقا لما ذكره اليوم الثلاثاء موقع "فان مينوت" الفرنسي ، نقلا عن صحيفة "إس" الإسبانية.

وأوضح موقع "فان مينوت" الفرنسي أن هذا الراتب الأساسي يمكن أن يزيد بشكل كبير مع الحصول على "المكافآت" خلال المباريات. 

وأشار إلى أن حكم الساحة يحصل على 3 آلاف دولار خلال كل مباراة من مباريات الدور الأول (دور المجموعات) ، ثم يرتفع المبلغ إلى 10 آلاف دولار خلال المباريات الإقصائية والنهائي. 

وأضاف أنه بالنسبة لحكام الخط "المساعدين" والحكم الرابع، فيحصلون على 2500 دولار ثم على 5000 دولار. كما يحصل حكام الفار على 3000 دولار عن كل مباراة في دور المجموعات و5000 دولار اعتبارا من دور الـ16.

وذكر "فان مينوت" أنه تم اختيار ستة حكام فرنسيين للمشاركة في كأس العالم 2022: حكما الساحة ستيفاني فرابار وكليمان توربين والمساعدين سيريل جرينجور ونيكولا دانو وحكام الفيديو بينوا ميلو وجيروم بريسار.مشيرا إلى أن احتمالية زيادة رواتبهم ترتفع بفضل المستوى التحكمي لهم.

وتستضيف قطر النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

مونديال قطر 2022 ستة حكام فرنسيين للمشاركة في كأس العالم 2022 بطولة كأس العالم لكرة القدم

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