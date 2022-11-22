مطار القاهرة: ضبط اسطرلاب أثري مهرب من المغرب مع راكب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب اسطرلاب أثرى بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص علي منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كازابلانكا على رحلة الخطوط الجوية المغربية اشتبه تامر محمد عبد الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي محمد الصعيدي مأمور الفحص وسامح سيد عبده رئيس القسم فأفادا بوجود قطعة معدنية ذات كثافة عالية داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد سيد ابراهيم عافية مدير اداره الحركه قرر تكليف خالد حسام الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطعة معدنية قديمة يشتبه ان تكون من الآثار .

وتم استدعاء لجنه من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والتي قامت بمعاينة القطعة المضبوطة وأشات في تقريرها أنها قطعة أثرية من الحضارة الاسلامية صنعت فى عام ١١٤٢ هجري ولها صلة وثيقة بالآثار الاسلامية في مصر من حيث اسلوب صناعة الإسطرلابات وطرق زخرفتها وأسلوب الكتابة المنفذة عليها وتخضع لقانون حمايه الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 149 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب علي النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

والأَسطرلاب (الجمع: أَسطرلابات) هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح. وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد. ويتم رسم السماء على وجه الأسطرلاب بحيث يسهل إيجاد المواضع السماوية عليه، وبعض الأسطرلابات صغيرة الحجم وسهلة الحمل، وبعضها ضخم يصل قطر بعضها إلى عدة أمتار.