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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خالد الدرندلي يتفقد الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، جامعة الزقازيق الأهلية، رافقه فيها هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء وذلك لمتابعة سير العمل بالجامعة وكان في استقبالهم الدكتور يحي زكريا عميد القطاع الطبي، والدكتور هشام فوزي عميد القطاع الهندسي والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي .

 

تفقد رئيس الجامعة المبني الإدارى للجامعة و قاعات التدريس والمدرجات، إضافة إلى المعامل الموجودة داخل القطاع الهندسي والقطاع الطبي بالمبني التعليمي بالمستشفي الجامعي بالعاشر من رمضان حيث استمع إلى الاقتراحات اللي قدمها أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبي وذلك لتوفير كافة الإمكانيات لتيسير سير العملية التعليمية.

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اكد رئيس الجامعة علي الاستعداد لتوفير الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات التي من الممكن ان تعوق سير العملية التعليمية، وضرورة توفير بيئة مناسبة للطلاب تتناسب مع البرامج الدراسية الحديثة، المتبعة والتى تتميز بها جامعة الزقازيق الأهلية عن غيرها من الجامعات الأهلية والحكومية،  ومشيرا إلى الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة وذلك من خلال ما تقدمه من تعليم عالى ممنهج يدعم الابتكار ويبنى أجيالا واعية.

وخلال الجوله قام الدكتور خالد الدرندلى بتسليم شهادات تكريم للطلاب المتميزين ببرنامج الطب، والذين تميزوا في السمينار الذى تم اجرائه بالبرنامج ؛ كما أجري حوارا مع أبنائه الطلاب للتأكد من عدم وجود أي معوقات أو مشاكل تواجههم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي.

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