بعد اللقاءات الصينية الأمريكية الأخيرة.. هل سيكون للمناخ نصيب من المحادثات؟

يعد استئناف محادثات المناخ بين الولايات المتحدة والصين في قمة COP27 الأخيرة علامة إيجابية للتعاون العالمي بشأن تغير‏‏المناخ‏‏، ولكن ليس من الواضح كيف سيتابع الجانبان الآن في الداخل للوفاء بالتزاماتهما المناخية، كما لن يتمكن المجتمع العالمي من تحقيق أهدافه المناخية دون تكثيف جهود إزالة الكربون في الولايات المتحدة والصين ، وهما أكبر مصدرين للانبعاثات في العالم.‏

‏ووفقا لموقع أكسيوس، قام مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني شي تشن هوا، بإجراء مناقشات "صريحة للغاية" في قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر، ولكن لم يتوصلا إلى اتفاق ثنائي جديد، لكن شي وكيري أوضحا أن المحادثات ستستمر.‏

إجراءات الولايات المتحدة للمناخ

و‏بالنسبة للولايات المتحدة ، كان COP27 فرصة لإظهار الإجراءات التي تتخذها إدارة بايدن في الداخل ، بعد‏‏ تمرير‏‏مشروع قانون المناخ الأكثر تأثيرا في تاريخ الولايات المتحدة.‏

‏كما سعت الولايات المتحدة إلى تشجيع الدول الأخرى على الالتزام بإجراء تخفيضات أكثر طموحا في الانبعاثات، و‏لا يزال أمام الولايات المتحدة والصين عمل للقيام به معا بشأن اتفاقية تعاون ‏‏تم توقيعه ‏‏خلال COP26 في جلاسكو العام الماضي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحد من انبعاثات الميثان وأن يكونا أكثر شفافية بشأنها.‏

وأسفرت القمة‏‏ عن ‏‏اتفاق تاريخي بين ما يقرب من 200 دولة لتوفير الأموال للدول التي لم تساهم كثيرا في تغير المناخ ولكنها تعاني من الكثير من الأضرار، مثل الدول الجزرية في المحيط الهادئ، ولكن الدول المجتمعة‏‏ فشلت في الاتفاق على‏‏ التخلص التدريجي من استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري، وبدلا من ذلك ركزت فقط على حدود استخدام الفحم، كما أنها لم تتضمن سنة ذروة الانبعاثات في عام 2025، والتي تظهر الدراسات أنها ستكون ضرورية للوصول إلى هدف باريس البالغ 1.5 درجة.‏

التعاون الصيني الأمريكي للمناخ

‏‏واتفق ‏‏الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج قبل أسبوع فقط خلال اجتماعهما على هامش مجموعة العشرين في بالي، على استئناف التعاون في مجال المناخ، الذي قطعته بكين بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تايوان خلال الصيف.‏

‏وقبل ذلك، كان شي وكيري يتحدثان ويجمعان فرق التفاوض معا للعمل على مجالات الاتفاق، وكان البعض يتوقع توقيع وثيقة أخرى في COP27.‏

‏وأثار استئناف التعاون في مجال المناخ الآمال في أن تسفر قمة المناخ عن اتفاق كبير، حيث ساعدت محادثات المناخ بين الولايات المتحدة والصين في تمهيد الطريق لاتفاق باريس في عام 2015.‏

وقد صدر ‏‏تقرير جديد عن مركز أبحاث في فنلندا جاء فيه، أنه على الرغم من انخفاض إجمالي انبعاثات الكربون في الصين، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة إلى إبطاء المعدل الذي تحقق به الصين أهدافها لإزالة الكربون.‏

تراخي صيني في التعامل مع المناخ

‏وخلال القمة، قال بايدن إن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية، ومع ذلك سيتطلب ذلك إنفاقا من الكونجرس المنقسم واستخدام الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تحبطها المحاكم.‏

وقد أفتقر الاتفاق بشأن الأضرار المناخية، الذي أيدته الصين إلى التفاصيل ولا يشمل الصين على وجه التحديد بين الدول التي ستحتاج إلى الدفع في الصندوق.‏

‏وفي الفترة التي سبقت القمة،‏‏ قال المبعوث الصيني للمناخ، إن ‏‏الدول يجب أن تتلقى تعويضات، لكن "ليس من واجب الصين تقديم الدعم المالي".‏

ومن المرجح أن تعيد المفاوضات حول كيفية عمل الصندوق النظر في هذا الموضوع بدءا من COP28 في العام المقبل.‏