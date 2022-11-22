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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل ينجح الفيروس المخلوي في تعليق الدراسة؟.. مدير مكافحة العدوى تكشف مفاجأة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قالت الدكتورة سامية عبده مديرة وحدة مكافحة العدوي بجامعة عين شمس أن الفيروس المخلوي التنفسي  يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وما يعانيه الأطفال الآن، عبارة عن إنفلونزا في الجهاز التنفسي العلوي"، ناصحا بالراحة والسوائل الدافئة ومخفضات الحرارة.

وأوضحت الدكتورة سامية عبده أن الفيروس المخلوي كان يصيب الأطفال، ولكن الجديد في الأمر أنه يصيب البالغين أيضا.

وشددت علي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي .

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وتابعت أن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي لا يستدعي توقف الدراسة، كما يردد البعض مؤكدة علي  عدم ذهاب الطالب المصاب للمدرسة او الجامعة لعدم نقل العدوى لزملائه وللزوم الراحة لتمام التعافي.

وقال الدكتور خالد أبو شنب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة عين شمس،أن أعراض  الفيروس المخلوي التنفسي متشابه بين الأطفال والكبار بشكل كبير منوها أن يوجد بعض الأعراض التي تؤكد الإصابة بـ فيروس  المخلوي التنفسي .

اعراض  الفيروس المخلوي التنفسي


وأشار الدكتور خالد ابو شنب  إلى أن أعراض الفيروس تتمثل فى السعال الجاف والحمى الخفيفة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وتتشابة أعراضه كثيرا مع نزلة البرد، وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وشدد خالد أبو شنب، على ضرورة  شرب السوائل مثل الماء الفاتر والسوائل الدافئة والتزام الراحة التامة في المنزل.

وأوضح خالد أبو شنب لـ صدي البلد أن الفيروس المخلوي التنفسي يؤدي إلى ظهور العديد من العلامات التي تشبه الزكام ونزلات البرد.

وأكد على أن العدوى تنتقل من الهواء وإفرازات الجهاز التنفسى والاتصال المباشر مع المصابين بالفيروس، مشددا علي توعية أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتوعيتهم أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس.

وفي هذا الإطار، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق الدراسة في الجامعات بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب الجامعات.

حقيقة تعليق الدراسة في الجامعات


وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بأنه لانية لـ تعطيل الدراسة أو تقليل أيام حضور الطلاب للجامعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن امتحانات «الميد تيرم» تسير بشكل منتظم ولا صحة لما تردد من تعطيل الدراسة بالجامعات، بسبب الفيروس الخلوي التنفسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بأن الفيروس الخلوي هو فيروس موسمي وينتشر في كل عام، وبالتالي فلا حاجة إلى تعطيل الدراسة.

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