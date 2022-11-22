عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للبحوث يحذر: منطقة البحر المتوسط تشهد نشاطا زلزاليا شبه يومي

زلزال
زلزال

أكد الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن منطقة البحر المتوسط من المناطق التي تنشط فيها الزلازل، موضحاً أن آخر زلزال كان بجزيرة كريت في اليونان وجزيرة جافا الإندونيسية.


وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي سيد على، أن هذه المنطقة تشهد نشاط زلزالي بشكل شبه يومي، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يكون قوته محسوسة بسبب كبر عمقه.

وتابع القاضي: "لا نستطيع أن نمنع الزلزال ولكن نقدر نقوي من استعداداتنا لمواجهته، ولذلك قمنا بتحديث الإستراتيجية الوطنية والمدن الجديدة الجاري إنشائها بالكود الزلزالي، وكذلك العمل على أبراج العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.


 

حضرة المواطن الزلزال كريت اليونان نشاط زلزالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف حقيقة تعرض الفنان الاردني أشرف طلفاح للعنف

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

كيفية ترخيص سيارة ملاكي خاصة..اعرف الخطوات

قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو

هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ دار الإفتاء ترد

مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

بالقانون.. 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية.. اعرفها

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشف حقيقة خضوعها لعميات تجميل.. رضوى الشربيني قبل وبعد الشهرة

أنتِ نفختي شفايفك.. رضوى الشربيني تصدم الجمهور بـ سر لن تتوقعه

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

فيديو

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ