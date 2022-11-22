القومي للبحوث يحذر: منطقة البحر المتوسط تشهد نشاطا زلزاليا شبه يومي

أكد الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن منطقة البحر المتوسط من المناطق التي تنشط فيها الزلازل، موضحاً أن آخر زلزال كان بجزيرة كريت في اليونان وجزيرة جافا الإندونيسية.



وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي سيد على، أن هذه المنطقة تشهد نشاط زلزالي بشكل شبه يومي، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يكون قوته محسوسة بسبب كبر عمقه.

وتابع القاضي: "لا نستطيع أن نمنع الزلزال ولكن نقدر نقوي من استعداداتنا لمواجهته، ولذلك قمنا بتحديث الإستراتيجية الوطنية والمدن الجديدة الجاري إنشائها بالكود الزلزالي، وكذلك العمل على أبراج العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.



