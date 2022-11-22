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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مسقط .. الإيسيسكو واللجنة الوطنية العمانية تعقدان ندوة حول ريادة الأعمال الرقمية

صدى البلد

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسستي صدى الشباب ورؤية الشباب، ندوة حول ريادة الأعمال الرقمية، من أجل نشر ثقافتها بين الشباب، والاطلاع على أهم النماذج والخبرات الناجحة في المجال.

وأفاد بيان للإيسيسكو بأن الندوة التي انطلقت اليوم /الثلاثاء/، بمدينة مسقط، تأتي في إطار الاحتفاء بيوم الشباب العماني، حيث استفاد من جلساتها 120 مشاركا من الشباب ورواد الأعمال، بالإضافة إلى طلبةِ المدارس والجامعات، لتشجيعهم على بدء مشاريعهم الريادية، ودعم الأفكار الجديدة، والمساهمة في تأهيلهم بالمجال الاقتصادي والتكنولوجي.

وأضاف البيان أن الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، أكد في كلمته أن المنظمة تتبنى رؤية استراتيجية مستقبلية وديناميكية مبنية على أسس تشاركية وتعاونية، وتواصل جهودها من أجل دعم الدول الأعضاء في مجالات اختصاصها، حيث حشدت المنظمة، منذ بداية جائحة كوفيد-19، خبراتها ومواردها بما يعزز الارتقاء بأدوارها في المساهمة بتحسين مؤشرات التنمية المستدامة بدولها الأعضاء.

وقدم الدكتور الهمامي ورقة عمل، تطرق فيها إلى كيفية تسخير ممارسات الاستشراف الاستراتيجي لاكتساب فهم قوي للجيل الرقمي القادم، مؤكدا أنه من أجل بناء عالم إسلامي مستدام ومزدهر، يجب أن نستعد للثورة الصناعية القادمة عبر الاستثمار في الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي، وتزويد الشباب بالمهارات الرقمية ذات الصلة بوظائف الغد، وإتاحة فرص ريادة الأعمال لهم.

إيسيسكو وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة

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