"أرض الوهم" يحصد جائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي بالقاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، فوز كارلوس شاهين مخرج فيلم "أرض الوهم" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بجائزة سعد الدين وهبه لأحسن فيلم عربي.



"أرض الوهم" عرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وهو من إنتاج فرنسا ولبنان، ومدته 85 دقيقة.



العمل تدور أحداثه حول ليلى، أم شابة وزوجة مثالية، تقضي الصيف في قرية بعيدة في لبنان عام ١٩٥٨ في وقت اندلاع حرب أهلية، تقابل شابًا فرنسيا يفتح عينيها على حقيقة وضعها.



وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.



تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.