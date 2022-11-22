اللي معاه ميبعش.. تحذير من شعبة الذهب عن الأسعار بسبب السوق العالمي.. فيديو

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي .

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :" سعر الذهب مرتبط بالسعر في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للدولار وعوامل العرض والطلب بالسوق".

وأضاف هاني ميلاد: "شهدنا عدم استقرار وتذبذب في أسعار الذهب عالميا ومحليا، والوضع الحالي غير مستقر في أسعار الذهب ويميل للزيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار ".

وأكمل هاني ميلاد:" من يتواجد معه ذهب يحافظ عليه ولا يقوم ببيعه إلا للضرورة ".

ولفت هاني ميلاد:" من الوارد أن يرتفع سعر الذهب مجددا وهذا أمر قد يحدث عند ارتفاع سعره عالميا".