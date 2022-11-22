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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع ضوابط لإجراءات الاستقدام

انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمالية المصرية الكويتية.. صور

انعقاد الاجتماع الأول
انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمالية المصرية الكويتية

عُـقد الاجتماع الأول لأعمال اللجنة العمالية المصرية الكويتية المشتركة بدولة الكويت أمس برئاسة السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية مشعل المضف.

وبحضور السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، والسفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية بالكويت، وممثلي الجهات الفنية المعنية من كلا الجانبين.
 

بحث الجانبان الموضوعات ذات الصلة بالعمالة المصرية، واتفقا على عدد من الموضوعات التي تستهدف تسهيل وتيسير ووضع ضوابط لإجراءات استقدام العمالة المصرية في ظل قوانين العمل المنظمة لذلك بالبلدين. 

كما اتفق الجانبان على متابعة ما تم الاتفاق عليه في إطار لقاءات دورية لاحقة.

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