بدلا من المكتب.. شابة صينية تعمل في المقابر مقابل 13 ألف جنيه

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن شابة صينية تُدعى تان عمرها 22 عامًا فقط، حصلت على وظيفة في مقبرة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة وتجنب سياسات العمل المرهقة في الصين.

شاركت تان مقاطع فيديو وصورًا لمكان عملها "الهادئ" عبر تطبيق Douyin - النسخة الصينية من TikTok - حيث تظهر مقبرة على جانب الجبل في بلدية تشونجتشينج غربي الصين.

المقابر أفضل من حياة المكاتب

وأضافت الصحيفة أن تان وصفت الوظيفة بأنها "حياة تقاعد مبكرة"، إذ توفر وظيفتها وقت فراغ، إطلالة خلابة، وبيئة خالية من سياسات المكتب والتنقلات الطويلة عبر شوارع الصين المزدحمة.

تعمل تان 6 أيام في الأسبوع من الساعة 8.30 صباحًا إلى 5 مساءً ولها استراحة غداء لمدة ساعتين، كما أنها تحصل على راتب شهري يبلغ حوالي 4000 يوان (ما يعادل 13 ألف جنيه مصري).

وبينما انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين متخوف من الوظيفة ومؤيد لها، كتب أحد المستخدمين: "أنا أحب هذه الوظيفة أيضًا.. لست بحاجة إلى التعامل مع الناس، ولا توجد سياسات مكتبية مفروضة عليك".

وردًا على التعليقات، قالت تان: "هذه مجرد وظيفة عادية، أنا فقط أقوم بشيء أجده طبيعيًا، وراضية عن حياتي في الوقت الحالي وسأبقى على هذه الوظيفة."