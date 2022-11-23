مخرجة “صاحبتي”: الجمهور تفاعل مع الفيلم بشكل كبير بعد عرضه بالقاهرة السينمائي..فيديو

أكدت المخرجة كوثر يونس، مخرجة فيلم “صاحبتي”، أحد الأفلام التي حصلت على جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي، أنه سعدت بعد عرض الفيلم، مشيرا إلى أن نجاح الفيلم تحقق بفضل صناع العمل.

وقالت كوثر يونس، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي أم سي”، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الجمهور المصري تفاعل مع الفيلم بشكل كبير، مؤكدا أنه نال اعجاب الجمهور، وكان لدي مخاوف قبل عرض الفيلم.

سيخرج الفيلم القادم لي.

وتابعت مخرجة فيلم صاحبتي، أنه استشير دائما رأي زوجي المخرج خالد مرعي، مؤكدة أنه أكد لي أنه سيخرج الفيلم القادم لي.