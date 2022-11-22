لميس الحديدي عن فوز السعودية على الأرجنتين: الأخضر رفع راسنا| فيديو

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، المنتخب السعودي بالفوز على الأرجنتين قائلة: "النهاردة كان يوم المفاجآت ، والسعودية أنجزت فوزًا تاريخيًا ، إلى جانب تعادل تونس والدنمارك وكان بطعم الفوز".

وأضافت لميس الحديدي ، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON"،: "هذا هو كأس العالم، دائمًا يحمل في طياته المفاجآت، والصراحة النجاح السعودي غير المتوقع .. بخلاف توقعات النقاد وهي مباراة لا توصف، إلا بالكفاح والنضال والمفاجأة، لأنها خاضت معركة أمام الأرجنيتن المرشح الأول أو الثاني دائمًا للفوز بكأس العالم .. والأخضر رفع رأسنا كعرب ".

ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين



حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.