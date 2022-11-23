د.أمجد الوكيل: محطة الضبعة بها أعلى معدلات الأمان

أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن معدلات الأمان بمحطة الضبعة النووية مرتفعة، وهي مصممة لتحقيق أعلى وسائل الأمان التي يمكن تخيلها.

وأضاف أمجد الوكيل في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “ في المساء مع قصواء ” المذاع على قناة “ سي بي سي”، :" السكن بجوار المحطات النووية آمن تماما، فالبيئة نظيفة، إذ أنها طاقة نظيفة ولا يصاحبها انبعاثات كربونية كثيفة".

وتابع أمجد الوكيل، :" السكن بجوار محطة نووية يعني السكن في محيط نظيف ومناسب آمن، والمحطات النووية آمنة تماما، تعاقدنا على محطات من الجيل الثالث المطور كأعلى تكنولوجيا موجودة في العالم حاليا".

وأكمل امجد الوكيل:" محطة الضبعة تمتاز بقدرتها على تحمل تصادم طائرة يصل وزنها إلى 400 طن تسير بسرعة 150 متر في الثانية محملة بالوقود، إذ أن وعاء الاحتواء الخاص بها مزدوج الجدران، ، كما أن المفاعل النووي يحتمل تسونامي حتى 14 متر، ويحتمل موجات انفجارية حتى 30 كيلو باسكال، وزلازل وأعاصير".