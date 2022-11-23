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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ما حققناه نتيجة مجهود 4 سنوات

السفير السعودي بالقاهرة: فوزنا على الأرجنتين خالف التوقعات.. وفرحة المصريين ليست غريبة

مباراة السعودية والأرجنتين
مباراة السعودية والأرجنتين

أعرب أسامة النقلي، سفر المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة كأس العالم .

وقال  “النقلي” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة ETC: "نهنئ الأمة العربية بالفوز الذي تحقق اليوم على الأرجنتين، تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "الفرحة الكبيرة من جانب المصريين ليست غريبة، هناك علاقات تاريخية بين مصر والسعودية، كرة القدم هي اللعبة الشعبة الأولي في الدولتين، الانتصار الذي تحقق خالف التوقعات التي كنت أتابعها، لأن الأرجنتين من أفضل منتخبات العالم، ولديه لاعبون كبار في جميع أندية العالم، وهو من ضمن المرشحين للفوز بالمونديال أيضًا".

وواصل: "دائمًا التوقعات مبنية على حقائق وأرقام، ولكن خالفنا التوقعات بالجهد المبذول، وما تحقق اليوم نتيجة جهد كبير منذ مونديال روسيا الماضي، ولم نظهر وقتها بالشكل الذي كنا نتمناه، وخلال 4 أعوام بذلنا جهودًا كبيرة حتى نظهر بهذا الشكل في مونديال قطر".

وزاد: "كانت هناك إرادة وعزيمة في الملعب من جانب لاعبي منتخب السعودية، وظهرنا بشكل قوي أمام الأرجنتين".

وأكمل: "الوقت لا يسعفني على متابعة كل البطولات، لكن عندما يخوض منتخب السعودية مباراة كبيرة لابد من مشاهدتها، ولا أنتمى لأي نادٍ، ولكن كرة القدم وصلت لجماهيرية كبيرة".

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