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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

11 مليون مريض سكر في مصر

أستاذ أمراض الباطنة: زيادة الوزن 5% ترفع مخاطر الإصابة بالقلب بنسبة 30%

صدى البلد

السكر هو أحد الأمراض المزمنة وتندرج أسبابه في عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين بالنسب الطبيعية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى عدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بطريقة صحيحة، ويحتفل العالم بيوم السكر العالمي 14 نوفمبر من كل عام، مع نشر المبادرات الوطنية لمكافحة المرض وتشجيع التشخيص المبكر، والعمل علي الحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالسكر من النوع الثاني، وتقليل مضاعفات مرض السكر.

نظمت جمعية ميد دلتا للسكر والغدد الصماء، ورش عمل وندوات طبية للتوعية بداء السكري وأهم أسباب مرض السكر وأعراضه ومضاعفاته، كما نظمت حملة بين طلاب الطب بالجامعات المصرية للتوعية بمرض السكر واليوم العالمي وخطورة مرض السكر وشملت الفعاليات مارثوان بين طلبة الجامعة لمسافة ٥ كيلو، تشجيعا للرياضة وتنشيط الحالة الصحية للطلبة والحث عليها. 
تقوم الجامعة بحملة للتوعية بقيادة كلية طب، للكليات الاخري وقياس للسكر لطلبة الجامعة والسوائل والدهون وكتلة الجسم وقياس للوزن والطول ونصائح بمخاطر السكر والسمنة، بعدد حوالي ٧٠ طالب من كلية طب.
تختتم الفعاليات بمحاضرات عن مخاطرات السمنة والسكر، للدكتور سيد عبدالفتاح، ومحاضرة للدكتور احمد وفا استاذ امراض الباطنة عن مخاطر السمنة والسكر علي أمراص القلب في إطار حملة 100 مليون صحة وخطة الدولة الاستراتيجية التي تشمل السمنة والسكر.
قال الدكتور سيد عبدالفتاح عيد رئيس قسم الباطنة كلية الطب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ان مرض السكر يمثل ١٨ %، من البالغين و يمثل ١١ مليون مريض في مصر وتحتل المرتبة العاشرة علي مستوي العالم وهو من الامراض الخطيرة وتتكلف الدول حوالي ١٠%من ميزانيات الصحة في العالم بسبب مضاعفات السكر.
أضاف ان السكر يعد السبب الأول في العالم للإصابة بالعمي وهو السبب الأول لبتر في الأطراف بمعدل حالة بتر كل ٣٠ ثانية و من مشاكل السكر عدم المعرفة اصلا وهو يمثل خطورة علي كافة الشرايين القلب والمخ والعين والكلي والأعصاب الطرفية. موضحا أن مصر تفتقر إلى برامج التوعية للوقاية من الامراض الوقاية خاصة أن الوقاية اسهل واقل في التكاليف و عن احدث صيحة في علاج السكر خفص الوزن.
حيث قال الدكتور سيد عبدالفتاح عيد رئيس قسم الباطنة كلية الطب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ان محرك المضاعفات هو زيادة الوزن، و كل زيادة في الوزن ٥% تزود مخاطر الاصابة بامراض القلب ٣٠%، لافتا الي ان العلاج الذي يخفض الوزن من ٧ الي ١٠ % يحسن مناعة الانسولين ٥٦%، منوها الي اهمية النوم ٧ ساعات كوقت كافي لتخفيف الضغط، مع تقليل الوجبات السريعة وممارسة الرياضة.

وأكد الدكتور سيد عبدالفتاح عيد رئيس قسم الباطنة، ان فئة الشباب اكثر عرضة للاصابة بمرض السكر ومقدماته ، موضحا ان الجامعة اجرت ابحاث علي طلبة الجامعة، حيث وجد ان حوالي ٤٨ % من الطلبة من سن ١٧ الي ١٩ سنة معرضين للاصابة بالسكر خلال ١٠ سنوات. 
أضاف السيد الدكتور عبدالفتاح عيد أن الادوية الحديثة تقي من امراض الكلي والقلب وينصح بممارسة الرياضة و تخفيف الوزن. 
و أضاف ان سكر الأطفال مرض مناعي والعلاج الوحيد له هو الانسولين.

حيث قال استاذ امراض الباطنة والغدد الصماء ان الجهاز المناعي في الجسم الذي يحارب البكتيريا والفيروسات الضارة يدمر عن طريق الخطأ من الخلايا المنتجة للأنسولين، وبمجرد تدمير خلايا البنكرياس، ينتج الطفل القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق، لافتا الي ان الأنسولين يؤدي المهمة الحاسمة المتمثلة في نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة.

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