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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ارتدته قبل 19 عامًا.. نيكول سابا تثير الجدل على السجادة الحمراء|شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا

أقيم اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسادت حالة من الجدل أثارها ظهور النجمة نيكول سابا بإطلالة جريئة .

وظهرت النجمة نيكول سابا، بإطلالة مثيرة مرتدية فستانًا ارتدته من قبل 19 عامًا باللون التايجر المجسم.

ومن الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج و تركت شعرها الكيرلى منسدلاً على كتفيها.

وتم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام 1981.

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