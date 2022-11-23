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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فتحي عبد الوهاب يشارك صورة مع عادل إمام وسمير غانم.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، صورة من ألبوم الذكريات، عبر حساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فتحي عبد الوهاب بصحبة الفنان عادل امام، والراحل سمير غانم، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات: صورة للتاريخ.

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موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

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فتحى عبد الوهاب: أنا كسول زى الباندا .. فيديو

وحل الفنان فتحى عبد الوهاب ضيفا على برنامج Abtalks مع الإعلامى أنس بوخش على موقع اليوتيوب . 

وتحدث الفنان فتحى عبد الوهاب عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية . 

وتحدث الفنان فتحى عبد الوهاب عن عيوبه قائلا :" أنا متسرع فى بعض الأحيان وكسول زى الباندا ، وبزهق بسرعة وبحكم بمشاعرى مش عقلى.

سمير غانم عادل إمام فتحي عبد الوهاب الفنان عادل إمام الفنان فتحى عبد الوهاب

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