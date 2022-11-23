احذر تناوله.. تحذيرات من دواء شائع يتناوله الملايين يزيد التهاب المفاصل وهشاشة العظام

وجدت دراسة نشرها موقع express أن دواء الإيبوبروفين قد "يفاقم" التهاب المفاصل وهشاشة العظام والتي تعد حالة مؤلمة تسبب ألمًا وتيبسًا في المفاصل.. من الالتهاب إلى التورم في حين أن مسكنات الألم قد تكون أول منفذ لك ، وجدت دراسة جديدة مفاجئة أنها قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

فعندما يصيبك ألم المفاصل العنيد ، قد تصل على الفور إلى الإيبوبروفين لتخفيف هذه الأعراض المؤلمة وغالبًا ما يتم وصف الإيبوبروفين وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAID) للمرضى الذين يعانون من مرض المفاصل

ومع ذلك ، وجدت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا أن تناول مسكنات الألم هذه "قد يؤدي إلى تفاقم الالتهاب" في مفصل الركبة بمرور الوقت.

وكتب الباحثون أن أمثال الأيبوبروفين والنابروكسين تقدم القليل من المعلومات عن الآثار طويلة المدى لهذه الأدوية على تطور المرض.