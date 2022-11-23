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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سبب جديد للتخلي عن شراء هواتف iPhone 14 الأساسية.. وميزة جبارة لحماية واتساب ويب من الاختراق قريبًا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تخلص فورًا من إزعاج جروبات واتساب بهذه الإعدادات

 

تعد مجموعات واتساب أو جروبات الدردشة جزءا أساسيا في تطبيق واتساب، ولكن الدخول في مجموعات كثيرة خاصة بالعمل أو الدراسة أو مع الأصدقاء والأهل يسبب مشكلات كثيرة، وأيضا يشكل ضغطا نفسيا كبيرا وإزعاجا للعديد من المستخدمين، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن إعدادات للخصوصية للتخلص من إزعاج المجموعات.


سبب جديد يجعلك تتخلى عن شراء هواتف iPhone 14 الأساسية.. تفاصيل

 

تعتزم عدد من شركات هواتف الأندرويد الكبرى، إطلاق هواتف ذكية جديدة من الفئة الرائدة بداية العام المقبل 2023، حيث ستطلق شركة سامسونج هواتفها Galaxy S23 كما ستطلق شركة شاومي Xiaomi 13 ، وكذلك عدد من الشركات الأخرى، حيث ستصدر هذه الهواتف مع تقنيات فريدة وترقيات لأول مرة.

 

اتفاقية شراكة بين فودكس وباي موب بالتعاون مع بنك مصر لرقمنة المطاعم

 

وقعت شركتا فودكس لحلول إدارة المطاعم، وباي موب لتمكين الخدمات المالية، اتفاقية شراكة بالتعاون مع بنك مصر لتمكين قطاع المطاعم من تحقيق المزيد من النجاحات في ظل الاقتصاد الرقمي، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة  .  


أرخص من سامسونج.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف أوبو القابلة للطي

 

كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية ستطلق هواتفها القابلة للطي في منتصف شهر ديسمبر القادم، حيث من المقرر أن تصدر الشركة هاتفي Oppo Find N2 و Find N2 Flip بعدد من المواصفات المميزة مع سعر أرخص مقارنة بهواتف سامسونج وشاومي.


ميزة جبارة لحماية واتساب ويب من الاختراق قريبًا.. تفاصيل

 

يعتزم تطبيق واتساب إطلاق ميزة جديدة للخصوصية لمستخدميه على خدمة واتساب ويب المخصصة لأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، حيث ستعمل الميزة على تحسين أمان المستخدمين لحماية حساباتهم، من خلال تمكين قفل الشاشة.

 

ريلمي تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية قريبًا.. مواصفات

 

كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية في الأسواق العالمية قريبا، حيث ستصدر هاتف Realme 10 4G خلال أيام في الهند، ومن المقرر أن يشهد جولة عالمية في معظم الأسواق العالمية، مع منتصف أو نهاية ديسمبر القادم.

 

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