بوريل يدعو إلى استراتيجية أوروبية واضحة تجاه الصين

قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون لديه استراتيجية واضحة تجاه الصين.

وأضاف بوريل، خلال دورة البرلمان الأوروبي في ستراسبورج "ليس سرا أن لدينا نظامين سياسيين مختلفين.. نحن ننظر بشكل مختلف إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونحن نتمسك بنموذجين مختلفين للإدارة ولدينا رؤيتان مختلفتان للتعددية".

وتابع قائلا "ولكن تلك الاختلافات يجب ألا تمثل عائقا وألا تمنعنا من التعاون بيننا".

وأوضح أنه "من الضروري التأكيد على الموقف الواقعي الذي اعتمدناه في عام 2019، لأنه ليس ساذجا وليس قلقا.. وهو ينطلق من ضرورة التعامل والتنافس والدفاع عن قيمنا".

وأكد بوريل "إذا كنا نرغب في حماية مصالحنا وحل القضايا العالمية مثل التغير المناخي وحماية البيئة والرعاية الصحية.. فعلينا أن نتحادث وأن نعمل ونتاجر ونجري مفاوضات مع الصين".

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة الحفاظ على وحدة موقف الاتحاد الأوروبي، ليكون قادرا على اتباع سياساته تجاه الصين.

ولفت بوريل إلى أنه سيزور أمريكا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الصين.