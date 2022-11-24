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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نور الله بصيرته..الشيخ ربيع ابن الأقصر ولد كفيفا وحفظ القرآن في الصغر..شاهد

الشيخ ربيع بالأقصر..
الشيخ ربيع بالأقصر.. اعالج بالطب النبوى

الارادة والعزيمة  لـ ذوى الاحتياجات الخاصة، أساس تفوقهم وإثبات أن الاعاقة الحقيقية في العقل وليست في الجسد، ليأخذ كل شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة من إعاقته دافعاً للنبوغ والتميز، وأنها لم ولن يكون حائلاً  بينه وبين مستقبله المشرق الذي يرسمه بإيديه.

كفيف يحفظ القرآن الكريم بمحافظة الأقصر بأحكامه

وفى قصتنا اليوم ضرير من محافظة الأقصر ولد كفيف وتعلم وحفظ القرآن الكريم وهو طفل وتعلم الطب النبي وأصبح يساعد به جميع المواطنين في محافظة الأقصر، إنه الشيخ" ربيع  محمد السايح". صدى البلد ألتقى الشيخ ربيع السايح، للتعرف أكثر على قصته، فبدأ حديثه معنا، أنه ولد بمركز إسنا جنوب الأقصر، وكان فاقدا للبصر فى عين واحدة، وبعد أن أصبح فى التاسعة من عمره فقد عينه الاخرى عن طريق خطأ طبي.

وأضاف السايح، انه لم ييأس وأصر على التعلم حتى تخرج من المعهد الازهرى واستطاع أن يحفظ  القرآن الكريم بأحكامه، ونجح فى ختم كتاب الله كاملا وهو فى المرحلة الإبتدائية .

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أكمل تعليمه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

وأوضح " الشيخ ربيع" ، ان فقدانه للبصر لم يمنعه من تحقيق أحلامه، ولا من اكمال تعليمه بالمعاهد الأزهرية ولم يكتفى بحصوله على الشهادة الثانوية فقط بل درس أصول الدين بجامعة الأزهر وتخرج منها.

تعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم

وأشار "الشيخ ربيع"، انه بعد تخرجه اتجه لتحفيظ القرآن الكريم للاطفال ليغرس فى قلوبهم حب حفظ القرآن ويشجعهم على ذلك، لأن حفظه للقرآن الكريم هو سر نجاحه وتفوقه، لافتا إلى أنه ظهرت عليه كرامات وأصبح يعالج المرضى والمواطنين بالطب النبوي، وذلك عندما كان يصرخ أحد أطفال جيرانه وضع يده فوق رأس الطفل وأخذ يتلوا عليه بعض من آيات الذكر الحكيم، وآيات الرقية الشرعية حتى شفي الطفل.

وختم الشيخ" ربيع “ حديثه قائلاً : ” أنه بعد ذلك أصبح الاهالى فى الحديث عنه فى كل مكان فاقبلوا على منزلى طالبين منى معالجتهم بالطب النبوى خاصة باننى افعل ذلك لوجه الله بالمجان لاننى اعالج بالقرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

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