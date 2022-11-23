الإيسيسكو: الإنسانية تمر برهان تاريخي يتطلب ترسيخ العدالة والإخاء والمساواة

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن تحالف الحضارات ليس ترفا أو شأنا نخبويا، بل هو حاجة إنسانية تقتضينا النظر الشجاع إلى مكامن العلل والثغرات لنعالجها، معتبرا أن نذر النزاع العالمي اليوم إنما هي إشارات نوازع حضارية أكثر من كونها شواهد على تضارب المصالح الاقتصادية والتنافس على الموارد الطبيعية، وأن فكرة التحالف الحضاري منظومة متكاملة تتشكل من قيم الناس جميعا.

جاء ذلك في كلمته أمام المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، عقب انطلاق أعماله أمس /الثلاثاء/ بمدينة فاس المغربية، تحت شعار: "نحو تحالف من أجل السلام.. لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة".

وأشار المدير العام للإيسيسكو في كلمته إلى أن التحدي الأساس أمام منظمة تحالف الحضارات اليوم يكمن في القدرة على مخاطبة مجتمع إنساني قابل للتفاهم والتحالف، مبرزا أن الإنسانية أمام رهان إنساني تاريخي، يتطلب فتح الطريق أمام ثلاثي: العدالة والإخاء والمساواة، وقطع الطريق أمام ثلاثي الجوع والجهل والمرض.

ونبه إلى أنه من الضروري الانتباه إلى ما ينطوي عليه تطور العالم الافتراضي من جرائم الاتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية ونشر لخطاب الكراهية، داعيا إلى العمل على تسخير هذا التطور بشكل قانوني مثالي، مؤكدا أن شبابنا هم مادة التحالف الحضاري المستشرف للمستقبل، والنجاح في منحهم مفاتيح المستقبل، نجاح في ضمان استدامة وتجدد تحالف الحضارات.

ودعا الدكتور المالك إلى تنشئة الأجيال المستقبلية على قيم تحالف الحضارات والتسامح، وتضمين المناهج الدراسية معاني التواصل الحضاري والإخاء الإنساني، مؤكدا أن منظمة الإيسيسكو تعتد بهذه القيم في رؤيتها واستراتيجية عملها، حيث أنشأت مركز الحوار الحضاري ومركز الاستشراف الاستراتيجي، وحاضنات لتحفيز إبداعات الشباب.