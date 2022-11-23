وزارة النقل تنتهي من مشروعات تكلفت أكثر من 4.5 مليار جنيه |تفاصيل

تجري أعمال مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيق وذلك بطول 70كم مشروع يهدف إلى تيسير حركة المرور والانتقال بين محافظات الدلتا خاصة بين مسافتي "بنها وميت غمر" بمحافظتي القليوبية والدقهلية، وذلك من خلال توسعة الطريق ليصبح اربع حارات مرورية وطريق خدمة، بالإضافة إلى أضافة الطريق الشرقي للسفر للمنصورة وطريق غرب الرياح التوفيقي للسفر إلى القاهرة.

وفي تقرير عرضته قناة المصرية، أن يتم توسيعه الطريق من المنصورة الى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد هو نقل البضائع بين محافظات الدلتا المختلفة وحل مشكلات الاختناقات المرورية الواقعة في مداخل المدن وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

وتم ربط طرق بين بنها ودمياط لإنشاء محور مروري طولي وذلك لربط طريق الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بتقول 140 كم، وذلك يشمل 15 كوبري لخدمة الركاب وتسهيل انتقال البضائع عبر ست محافظات بالوجه البحري هي القليوبية والشرقية الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

وأنهت وزارة النقل 5 كباري علوية في مناطق كفر شكر وصهرجت وطنامل وبشلة وأسنيد، وذلك لمنع الاختناقات المرورية الواقعة على مداخل المدن على هذا الطريق الحيوي.

ومشروع طريق بنها المنصورة اشتمل على رفع كفاءة وتأمين وسلامة الطريق وذلك من خلال تأمين الدورانات للخلف وعمل حواجز اسمنتية بالجزيره الوسطى والذي تكلف أكثر من 4.5 مليار جنيه ومن خلاله تم ربط المشروع بالطريق الدائري الأقليمي وبالتريق الزراعية والطريق الزراعية القديم وهذه الإنشاءات العملاقة تستطيع التغلب على الاختناقات المرورية.