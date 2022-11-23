صحف الإمارات| محمد بن راشد: السعودية أمتعتنا وأسعدتنا بأداء قتالي وفوز مستحق.. وزلزال قوي يضرب تركيا

فوز السعودية على منتخب الأرجنتين في كأس العالم يتصدر عناوين الصحف الإماراتية

فوز مستحق وأداء قتالي.. محمد بن راشد: السعودية أمتعتنا وأسعدتنا

زلزال قوي يضرب تركيا

تصدّر فوز منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين في كأس العالم، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، فضلاً عن الأوضاع في أوكرانيا، والزلزال الذي ضرب تركيا.

وسلطت الصحف الإماراتية الضوء على تهنئة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، " المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وقال محمد بن راشد "فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

كما أبرزت الصحف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز "الأخضر" على منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ميسي بهدفين مقابل هدف واحد.

كما اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بدعوة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات لـ"تدمير" صناعة الصواريخ الروسية.

وأضاف: "يجب تركيز الانتباه على العقوبات التي تعرقل وتوقف صناعة الصواريخ الروسية.. يجب تدمير قدرة روسيا على إنتاج صواريخ جديدة".

كما حث كوليبا الاتحاد الأوروبي على تسريع العمل على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

وقال: "أدعو جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنحية أي شكوك، والبدء في حزمة عقوبات جديدة وإكمالها بسرعة.. واجعلوها قوية قدر الإمكان".

واهتمت الصحيفة أيضا، بتحذير عمدة كييف فيتالي كليتشكو، من أن شتاء قاتما ينتظر سكان العاصمة الأوكرانية البالغ عددهم 3 ملايين نسمة، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد من جراء القصف الروسي.

وأضاف كليتشكو: "هذا أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال عمدة كييف إنه يتعين على المدينة أن تكون مستعدة "لأسوأ سيناريو" لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في درجات حرارة منخفضة، وفي هذه الحالة سيتعين إجلاء بعض السكان، مضيفاً: "لكننا لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد".

كما اتهم كليتشكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة طرد السكان من كييف من خلال شن هجمات على البنية التحتية المدنية.

بدورها، أبرزت "الاتحاد" الزلزال الذي ضرب تركيا، بقوة 6.1 درجات شمال غرب البلاد فجر الأربعاء، حسبما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وحدد المعهد مركز الزلزال على بعد 170 كلم شرق إسطنبول، كبرى مدن البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

عربيا، سلطت الصحف الضوء على تأكيد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، أن ميليشيات الحوثي تؤوي عناصر «القاعدة» و«داعش» بمناطق سيطرتها وتقدم لهم دعماً وأسلحة، وذلك خلال لقائه السفير الأمريكي ستيفن فاجن والملحق العسكري في السفارة الأمريكية مارك وايتمان لدى بحثهم في العاصمة المؤقتة عدن الهجمات الحوثية على المنشآت الحيوية ومكافحة الإرهاب.



وقال الوزير اليمني، إن «بروز التخادم والتعاون بين الجماعات الإرهابية «القاعدة» و«داعش» و«الحوثي»، من خلال إيواء ميليشيات الحوثي عناصر هذه الجماعات في مناطق سيطرتها ودعمهم بالأسلحة».

وأضاف أن «إيواء الحوثي للعناصر الإرهابية يستوجب حشد المزيد من الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار التي تهدد اليمن والمنطقة والعالم»، مشيرا إلى الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت المنشآت الحيوية والسفن النفطية وتهديدها لأمن الطاقة وطرق الملاحة العالمية، لافتاً إلى «نقض الميليشيات الحوثية المستمر للاتفاقات والمواثيق ورفضها إحلال السلام».

وبحث اللقاء « وجهات النظر حول الموقف الأممي والدولي المطلوب للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية والمنطقة، ووضع مساعي السلام في مهب الضياع والانهيار، والدعم الدولي للحكومة الشرعية لمواجهة وردع هذا التصعيد، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تنفيذا للإرادة الشعبية والقرارات الدولية».

على جانب آخر، اهتمت صحيفة "الخليج" بتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من «خطاب خطر» يغذي التهديدات باللجوء للأسلحة النووية في العالم.

وأسف جوتيريش، خلال منتدى «تحالف الحضارات» بالمغرب، إزاء «انقسامات متزايدة تهدد السلام والأمن العالميين، تسبب مواجهات جديدة، وتجعل حل نزاعات قديمة أكثر صعوبة»؛ وذلك في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى في مدينة فاس.

كما حذر، الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، من «خطاب خطر يصعد التوترات النووية»، في إشارة إلى الصراع في أوكرانيا. وتابع «في هذه الأثناء نقترب بشكل خطر من هاوية كارثة مناخية بينما تتفشى خطابات الكراهية والتضليل ومعاداة السامية والتمييز ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين ومناهضة الأجانب والتمييز العنصري».

ودعا إلى العمل "في هذا العالم المضطرب على أن نهدئ التوترات، ونشجع الاندماج والوئام الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر وحدة وصموداً".