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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حدث ليلاً| «الشهراني» يوجّه رسالة لجمهوره بعد الإصابة.. وزلزال يضرب تركيا.. وانفراجة في أزمة «كهربا».. وتراجع مفاجئ في سعر الذهب

ياسر الشهراني
ياسر الشهراني

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:

زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب تركيا .. شاهد

المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة غرب تركيا، فجر الأربعاء.

وأضاف المركز في بيان، أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين اثنين.

مقتل 14 شخصا خلال هجومين في شمال بوركينا فاسو

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، بينهم 8 مدنيين يؤازرون الجيش، في شمال بوركينا فاسو، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين هاجموا قرية سافي في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.. الهجوم استهدف متطوعي الدفاع عن الوطن، الذين خسروا 8 من عناصرهم".

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة عناصر آخرين بجروح.

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-11-2022 في مصر، بعد سلسة من الارتفاعات شهدتها أسعار الذهب منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، وتحرير سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر  بنحو 4 جنيهات تقريبًا بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس الثلاثاء بنحو 29 جنيهًا، و16 جنيهًا أمس الأول الاثنين

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة من مدرجات مشجعي المنتخب السعودي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكشفت ياسمين الخطيب عن صورة لعلم الزمالك بين الجمهور السعودي، وعلقت: “السبب الحقيقي لفوز السعودية” مشيرة بقوس علم الزمالك.

طوق نجاة.. شوبير يكشف تفاصيل انفراجة أزمة كهربا في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل انفراجة أزمة محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم: “محمود كهربا يبدو أن أزمته بدأت في الانفراجة بعد عودة محمود الخطيب من رحلته الخارجية”.

أول تعليق من ياسر الشهراني بعد إصابته الخطيرة أمام الأرجنتين |شاهد

طمأن ياسر الشهراني، لاعب المنتخب السعودي، الجماهير العربية، على إصابته الخطيرة، والتي تعرض لها في مباراة الأرجنتين، في بطولة كأس العالم.

وقال ياسر الشهراني من خلال فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي: “السلام عليكم، أحب أطمنكم أن أموري تمام، والله يعطيكم العافية، دعواتكم لي، ومبروك الفوز، للجمهور السعودي تستاهلون، والله يسهل الأمور إن شاء الله في الأيام الجاية”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني، لاعب النسور الخضر، أمام الأرجنتين في كأس العالم، وذلك في بيان رسمي.

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