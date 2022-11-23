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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. ننشر الدليل التصميمي للمواقف العامة بالمحافظات بعد اعتماد رئيس الوزراء

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

لاول مرة.. الدليل التصميمي للإدارة المحلية للمواقف العامة، الذي اعدته وزارة التنمية المحلية بتكليف رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لتنظيم المواقف العامة والقضاء علي المواقف العشوائية وتنظيم وتسيير حركة المرور في الطرق..وحصل صدي البلد علي الدليل التصميمي للمواقف العامة.

 

رئيس الوزراء يعتمد دليل المواقف العامة 

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دليل  المواقف العامة، والذي يهدف للقضاء على المواقف العشوائية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية وسير المواطنين .

الدليل التصميمي للمواقف العامة 

تعميم الدليل التصميمي للمواقف على المحافظات 

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انه سيتم تعميم الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للمواقف على المحافظات، و ذلك اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية  للقضاء على فوضى المواقف العشوائية واستعادة المظهر  الحضارى فى شوارع وميادين مختلف بالمحافظات .

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تصميم المواقف العامة ودراسة الوضع الراهن للموقف

تصميم المواقف العامة

وقام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بإعداد الدليل التصميمي للمواقف ، باشراف الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي يضم تخطيط وتصميم وتنفيذ المواقف على مستوى القري والمدن ، والوصول إلى نموذج مقترح لتقييم  مدى استيفاء المواقف القائمة للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطويرها في مكانها أو نقلها إلى مكان أخر، وكذا إنشاء مواقف جديدة لتلبية احتياجات المواطنين والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق تنمية بالمجتمعات العمرانية القائمة والجديدة .

انشاء موقف جديد

انشاء مواقف جديدة 

انشاء موقف جديد

كما يشمل الدليل التصميمي للمواقف،  خطة عمل للتعامل مع إنشاء المواقف الجديدة والقائمة، بما يمكن الإدارة المحلية من تصميم المواقف سواء المحلية أو الاقليمية، وكذلك خطة عمل للتعامل مع المواقف القائمة سواء المخططة أو العشوائية.

استبيان لتقييم الوضع الراهن للمواقف العامة 

 بالاضافة الي ان الدليل التصميمي للمواقف يحتوي علي استبيان للوضع الراهن لمساعدة العاملين بالإدارات الهندسية في المحافظات على تقييم الوضع الراهن للمواقف و اتخاذ القرار المناسب سواء بإعادة التخطيط بالكامل في نفس المكان أو نقل الموقف إلي مكان آخر ، أو التدخل المحدود في تطوير الموقف من حيث إضافة بعض الخدمات أو تنظيم الموقف.

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