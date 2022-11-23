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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندافع عن حقوقنا.. اندلاع مظاهرات بأكبر مصنع آيفون في الصين| صور

صدى البلد

شهد مصنع آيفون في مدينة تشنج - تشو بوسط الصين، أكبر مصنع لهذه الهواتف في العالم تملكه شركة فوكسكون التايوانية، مظاهرات واسعة اليوم، الأربعاء، بحسب ما كشفت مقاطع فيديو نشرت على موقع تويتر ونظيره الصيني "ويبو".

وأظهرت المشاهد، عبر صورة خاصة، حشدا من العمال يسيرون خلال النهار في شارع، وفي مواجهتهم عناصر من شرطة مكافحة الشغب وأشخاص يرتدون بزات عازلة بيضاء، بحسب ما أفادت به وكالة “فرانس برس”.

ويقع المصنع في تشنج-تشو بولاية هينان في وسط الصين.

ويظهر في أحد مقاطع فيديو تم بثه مباشرة، عشرات العمال يتظاهرون ليلا وهم يهتفون "لندافع عن حقوقنا" أمام صفوف من الشرطيين وآلية شرطة. 

كما يظهر في لقطات أخرى عامل يضع حاجزا معدنيا على الأرض فيما يهتف الشخص الذي يصور الفيديو "إنهم يهجمون!" و"قنابل مسيلة للدموع!".

وفوكسكون مجموعة ضخمة تقوم بتجميع منتجات إلكترونية لحساب العديد من العلامات التجارية الدولية وهي الشركة المتعاقدة الرئيسية مع مجموعة آبل.

وواجهت الشركة التايوانية في الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في موقعها الضخم في تشنج-تشو الذي يوظف أكثر من مئتي الف شخص يتم إيواؤهم بصورة عامة في الموقع.

وقررت فوكسكون فرض حجر على الموقع والعمال في داخله. غير أن المئات منهم فروا بعد ذلك هلعين من الموقع سيرا على الأقدام.

والمجموعة التايوانية هي أكبر رب عمل في القطاع الخاص في الصين حيث توظف أكثر من مليون شخص في حوالى ثلاثين مصنع ومعهد أبحاث عبر مختلف أنحاء البلد.

الصين آيفون مظاهرات آبل فوكسكون

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