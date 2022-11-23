عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أداء قوي وظهور مميز.. أشرف صبحي يهنئ وزير الرياضة السعودي بالفوز على الأرجنتين

أشرف صبحي
أشرف صبحي

أشاد الدكتور أشرف صبحى بالفوز التاريخى للسعودية أمام الأرجنتين متمنيًا التوفيق للمنتخبات العربية بكأس العالم.

وتواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزير الرياضة السعودى لتهنئته بالظهور المميز للمنتخب السعودى فى أولى مبارياته بكأس العالم لكرة القدم، والفوز التاريخى على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب السعودى فى مبارياته المقبلة، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، والتأهل إلى دور  الـ 16، مشيراً إلى سعادة الجميع بفوز المنتخب السعودى أمام الأرجنتين وتقديم أداء قوى خلال المباراة التى جمعتهما أمس.

كما أكد رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحى على مساندة ودعم الدول العربية المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمتمثلة فى دول "تونس والمغرب والسعودية ، وقطر مستضيفة البطولة"، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية ، ومواصلة النجاح من قِبل الجانب القطرى فى استضافة مونديال العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

بطاقة هيا وجذب مشجعي كأس العالم لمصر.. نصائح عاجلة لتحقيق أكبر فائدة

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على دير أرثوذكسي.. روسيا تهاجم أوكرانيا وتصفها بـ «الملحدة» و«اللاأخلاقية»

المهيري يفتتح الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية بالخدمات الإدارية

باع كليته بـ20 ألف جنيه.. تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية

المغرب بالقوة الضاربة أمام كرواتيا في كأس العالم

البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي بإجمالي قيمة سوقية 836.204 مليار جنيه

حقيقة وجود وفيات بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

كيف تعرف أن هناك بق الفراش في غرفة الفندق أو المنزل

فيديو

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ