حوار من القلب.. ولي عهد الأردن يجتمع بمجموعة شباب لمناقشة قضايا محلية

حاور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، شبابا ناشطين في البادية الوسطى حول جملة من قضايا الشأن المحلي.

وأعرب ولي العهد عن اعتزازه بوجوده بين مجموعة من شباب الوطن، معتبرا أن هذه اللقاءات تمنحه المزيد من الإيجابية والتفاؤل.

وتحدث ولي العهد عن دور الشباب المهم في دعم مسيرة التقدم والتطوير التي يمضي الأردن بها قدما.

وتناول في حديثه مسارات التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وضرورة المضي في تنفيذها، وأن يرى الجميع التطبيق على أرض الواقع.

واستمع ولي العهد، إلى آراء الشباب الحاضرين وتجاربهم في مجالات التنمية السياسية والتنمية المجتمعية والتعليم التقني والمهني والزراعة والبيئة.

حضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.