دراسة: 10 أزمات اجتماعية تسببها التغيرات المناخية في إفريقيا

تتزايد أثار وتدعيات التغيرات المناخية على القارة الإفريقية، وخصوصا الشعوب والمجتمعات الإفريقية التي تتزايد معاناتها بسبب الظواهر المناخية التي تشهدها القارة.



وناقشت دراسة جديدة، بعنوان " تحديات تغير المناخ في القارة الإفريقية وسياسات التكيف"، الاثار الإجتماعية للتغيرات المناخية بالقارة الإفريقية، حيث أشارت إلى 10 أزمات اجتماعية تسببها التغيرات المناخية، وتسببت في معاناة الملايين بمختلف بلدان القارة.



الدراسة التي نشرت، في دورية "أفاق اجتماعية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للكاتب الصحفي أحمد إمبابي والباحث في الملف الإفريقي، أشارت إلى أن هناك تداعيات عديدة للتغيرات المناخية على المجتمعات الافريقية، بداية من ارتفاع ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة والنزوح الداخلي، وارتفاع معدلات الجوع، وارتفاع وفيات الأطفال، والتأثيرات الصحية من انتشار الأوبئة والأمراض، وزيادة التسرب من التعليم، والزواج المبكر والزواج القسري للأطفال، وندرة المياه، و انتشار الصراعات والارهاب في كثير من البلدان الإفريقية.



دورية "أفاق اجتماعية" ترأس تحريرها، د. خديجة عرفة، مدير ادارة القضايا الاستراتجية بمركز المعلومات، وهي دورية تتفاعل مع القضايا الإجتماعية، وتقدم مجموعة متنوعة من الرؤى والتحليلات بشأن أبرز القضايا الإجتماعية والثقافية التي تهم المجتمع، ويشارك في إعدادها نخبة من المفكرين والباحثين.