عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دراسة: 10 أزمات اجتماعية تسببها التغيرات المناخية في إفريقيا

صدى البلد

تتزايد أثار وتدعيات التغيرات المناخية على القارة الإفريقية، وخصوصا الشعوب والمجتمعات الإفريقية التي تتزايد معاناتها بسبب الظواهر المناخية التي تشهدها القارة.


وناقشت دراسة جديدة، بعنوان " تحديات تغير المناخ في القارة الإفريقية وسياسات التكيف"، الاثار الإجتماعية للتغيرات المناخية بالقارة الإفريقية، حيث أشارت إلى 10 أزمات اجتماعية تسببها التغيرات المناخية، وتسببت في معاناة الملايين بمختلف بلدان القارة.


الدراسة التي نشرت، في دورية "أفاق اجتماعية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للكاتب الصحفي أحمد إمبابي والباحث في الملف الإفريقي، أشارت إلى أن هناك تداعيات عديدة للتغيرات المناخية على المجتمعات الافريقية، بداية من ارتفاع ارتفاع معدلات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والهجرة والنزوح الداخلي، وارتفاع معدلات الجوع، وارتفاع وفيات الأطفال، والتأثيرات الصحية من انتشار الأوبئة والأمراض، وزيادة التسرب من التعليم، والزواج المبكر والزواج القسري للأطفال، وندرة المياه، و انتشار الصراعات والارهاب في كثير من البلدان الإفريقية.


دورية "أفاق اجتماعية" ترأس تحريرها، د. خديجة عرفة، مدير ادارة القضايا الاستراتجية  بمركز المعلومات، وهي دورية تتفاعل مع القضايا الإجتماعية، وتقدم مجموعة متنوعة من الرؤى والتحليلات بشأن أبرز القضايا الإجتماعية والثقافية التي تهم المجتمع، ويشارك في إعدادها نخبة من المفكرين والباحثين.

ca74a4d0-7f25-4d1e-a8a8-f9e79670c4d4
ca74a4d0-7f25-4d1e-a8a8-f9e79670c4d4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

4 ملايين دجاجة يوميا.. مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والبيض

الذهب يخسر بقوة عالميا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

طاردني الفجر.. اعترافات عاملة النظافة: المتهم كتم نفسي وتحسس جسدي بقوة

هل اقتربت نهاية الدولار؟|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ياسمين الخطيب: الزمالك السبب الحقيقي في فوز السعودية على الأرجنتين |شاهد

بطاقة هيا وجذب مشجعي كأس العالم لمصر.. نصائح عاجلة لتحقيق أكبر فائدة

ترشيحاتنا

بعد الهجوم على دير أرثوذكسي.. روسيا تهاجم أوكرانيا وتصفها بـ «الملحدة» و«اللاأخلاقية»

المهيري يفتتح الدورة التثقيفية الثانية للجان النقابية بالخدمات الإدارية

باع كليته بـ20 ألف جنيه.. تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية

المغرب بالقوة الضاربة أمام كرواتيا في كأس العالم

البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي بإجمالي قيمة سوقية 836.204 مليار جنيه

حقيقة وجود وفيات بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء

بفستان عروس البحر.. إيمان أبوطالب تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي |شاهد

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

كيف تعرف أن هناك بق الفراش في غرفة الفندق أو المنزل

فيديو

وائل جسار: أرغب فى صناعة أعمال ترقى بذوق الجمهور

رضخوا في النهاية.. 7 منتخبات تلتزم بتعليمات فيفا وقطر بشأن "شارة كأس العالم المرفوضة".. فيديوجراف

بعد ظهورها مع خالد يوسف بالقاهرة السينمائى.. من هى الحسناء رانيا التومى

وزير الدفاع يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره اليونانى فى مجال البحث والإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ