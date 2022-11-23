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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: أمن الطاقة لهذا الشتاء أصبح مضمونًا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

 أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن أمن الطاقة لهذا الشتاء أصبح مضمون، في إشارة إلى توفير الاحتياجات من الغاز الطبيعي للأسواق الألمانية.

وقال المستشار الألماني: "لن نكون قادرين على إيقاف ارتفاع أسعار الطاقة ولكن يمكننا تقليله إلى مستوى يمكن تحمله"، لافتاً إلى أن "لدينا القوة اللازمة للسيطرة على أزمة الطاقة".

وتعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام القادم مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لاحتواء تداعيات التحركات الروسية الرامية إلى خفض إمدادات الطاقة.

وحسب وكالة “بلومبرج” الألمانية، أوضح مسئولون حكوميون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو  ستدخل حيز التنفيذ الأول من مارس المقبل.

وأضافوا، أن الدعم سيقدم بأثر رجعي ليناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في ديسمبر.

وأوضح  المسئولون أن مساعدات فواتير الكهرباء ستمول جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليوروهات.

وحذّر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستُفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

المستشار الألماني أولاف شولتس أمن الطاقة الغاز الطبيعى أسعار الطاقة المانيا

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