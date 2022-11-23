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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد متعدد الجنسيات يتفقد المحميات وزراعات الموز بالإسماعيلية

زيارة الوفد
زيارة الوفد

استقبلت الإدارة الزراعية بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، وفد متعدد الجنسيات، مكون من ٢٢ مبعوث من المتخصصين فى مجال إنتاج الخضر.

 

تفقد الوفد مشروع انتاج الخضر والفاكهة المستدامة ومركز المكافحة المتكاملة التابع لوزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، والذي يضم معمل لإنتاج المفترسات والطفيليات.
 

يأتي ذلك في اطار التعاون بين مديرية الزراعة بالاسماعيلية والمركز الدولي للزراعة.

وأشار المهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية بالإسماعيلية، فى تصريح لـه، إلى أن المحافظة يطبق فيها أحدث الأساليب الزراعية المتطورة المكشوفة والمحمية، فضلا عن المكافحة المتكاملة بهدف إنتاج غذاء صحي آمن خالى من متبقيات المبيدات وطرق الري الحديثة الموفرة لمياة الري والاسمدة.

 

وتابع، يتميز الإنتاج الزراعى بـالإسماعيلية بالجودة والصلاحية للتصدير خاصة محاصيل المانجو والفراولة والفاصوليا والبطيخ والطماطم والبطاطس والفول السوداني

مشيرا إلي أن دور المديرية يكمن في التعامل مع الشركات المصدرة والإشراف على المزارع وخطوط الإنتاج بشكل يومي من خلال اللجان الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة المكافحة سواء في الحقول أو المراكز التجميعية وتطبيق برنامج معين تعمل عليه في المواسم التصديرية لكل منتج وادخال أصناف جديدة إضافة إلى استيفاء كشف يومي بمنتجات المزارع التصديرية لتسليمه إلى الجهات المعنية بالتصدير منها محافظة الإسماعيلية ووزارة الزراعة.

وقال المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة الإسماعيلية، إن الوفد تعرف على أحدث طرق المكافحة المتكاملة والبيولوجية لمكافحة الآفات لتقليل استخدام المبيدات، وإنتاج الغذاء الصحي.

واشاد الوفد بما تحققه محافظة الاسماعيلية من نهضة زراعية تصديرية لجميع دول العالم ومدي التقدم الذي تحققة الاسماعيلية في انتاج الخضر والفاكهة ومستوي الجودة العالي والتعيئة والتغليف للمنتجات الزراعية.

وقال المهندس احمد عبد الفتاح مدير ادارة ابو صوير الزراعية، إن إدارة المكافحة المتكاملة تعمل من خلال المنظومة الجديدة لحماية المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات لزيادة الإنتاج المحلي والتصديري من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة.

وأكد علي أهمية الحد من استخدام المبيدات واستخدام الأعداء الطبيعية في المكافحة عن طريق الحشرات، بنظام يطلق عليه تربية المفترس "الاكاروسي" ضد العنكبوت الأحمر العادي الذي يصيب كثيرًا من أنواع النباتات، مثل "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".

وأضاف أن مركز المفترسات بأبو صوير يضم 10 صوب لإنتاج المفترس الاكاروس لحشرة العناكب الحمراء التي تهاجم محصول الفراولة وغيرها خصوصا أنها حشرة تدمر محصول الفراولة.

واشار الي ان  الفراولة من المحاصيل التي ليس لها قشرة تحميها، وبالتالي يسهل تدميرها، ونحن لا نستطيع استخدام أي مبيدات سواء كانت محظورة أو غير محظورة؛ لأننا نصدر 60% من محصول الفراولة لدول أوروبا وآسيا، وبعض الدول العربية.

ويستخدم المفترس الأكاروسي لمكافحة العنكبوت الأحمر، وهو يهاجم العنكبوت الأحمر من خلال غرس مخالبه فيه، ويمص دماءه، فيموت في الحال، وبالتالي نتفادى استخدام المبيدات، ونحافظ على المحصول.

 

رافقهم خلال الزيارة المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، والمهندس احمد ابو زيد رئيس قسم البساتين ، والمهندس محمد كامل رئيس قسم المكافحة.

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محافظة الاسماعيلية وزارة الزراعة الزراعة الفاكهه بطاطس الأسمدة السودان التصدير

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