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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لوكالات تشغيل المصريين.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذا الفعل| تفاصيل

عمالة مصرية
عمالة مصرية

تضمن قانون العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط تشغيل العمالة بالداخل والخارج، وحظر القانون تحصيل مبالغ مالية من العمالة نظير إلحاقهم بالعمل فى جهة ما ، و وضع عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال المخالفة. 

و أجاز القانون لوكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

 

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة . 

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وحظر القانون على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

 

عقوبة تحصيل مبالغ من العمال بالمخالفة

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدد من الجرائم بشأن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها . 

 

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