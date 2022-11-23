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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المرحلة الأخيرة والحاسمة

مصر تستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للسلة 2023

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" حصول مصر على شرف تنظيم المرحلة الأخيرة والحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، والتي من المقرر إقامتها أيام (24، 25، 26) من شهر فبراير العام المقبل.


من جانبه أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بهذا القرار الذي جاء بعد تكثيف مفاوضات وجهود من الجانب المصري للحصول على حق التنظيم والذي يعتبر خطوة جديدة نحو تحقيق خطة المجلس لتطوير جميع عناصر اللعبة. .


على الجانب الآخر، أوضح الاتحاد الدولي أنه تقرّر إسناد تنظيم مباريات المجموعة السادسة لمصر عقب اجتماع المكتب التنفيذي في الأسبوع الماضي، على أن تستضيف أنجولا مباريات المجموعة الخامسة.


ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات ضمن مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.


ويأتي المنتخب المصري قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من التصفيات في المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف منتخب جنوب السودان المتصدر برصيد 17 نقطة ومن بعده منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

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