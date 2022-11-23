تحذير عاجل.. الأرصاد: موجة أمطار تضرب مناطق بالبلاد خلال ساعتين

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا حول طقس اليوم، الأربعاء، حيث إنه اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الحادية عشرة مساءً، سوف يكون هناك موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد.

وبحسب تحذير هيئة الأرصاد، حول طقس اليوم، قالت إن آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، فإنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

وعن حالة طقس اليوم، يكون خريفيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، يظل حارا على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون طقس اليوم، مائل للبرودة على كافة الأنحاء وتحديدا خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وتكون الأجواء غائمة جزئيا خلال طقس اليوم، على مناطق على مطار القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية أيضا، ووسط سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون مشمس على جنوب سيناء.

وعن حالة البحرين، يكون المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، بمختلف المناطق تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة