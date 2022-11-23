بدون حرمان.. كورس سحري لإنقاص الزيادة في الوزن| تفاصيل

قالت منة ياسر أخصائية التغذية، إن كورس أنا سيليوم آمن تمامًا ومصرح من وزارة الصحة ويمكن استخدامه للأطفال، متابعة أن كورس الأنا سيليوم يحتوي على كريم شد الترهلات و أقراص الأنا سيليوم وكاتيكا والكمون من فيتامين د وكالسيوم ومغنيسيوم وفيتامين ك2.





وأضافت منة ياسر خلال لقاءها في برنامج مطبخ البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية ندى رحمي؛ أن الأنا سيليوم هو مكمل غذائي وأقراص البيسيليم بالإضافة إلى هديتين عباره عن سيرم لوقف تساقط الشعر وشامبو علاوة على خصم 50% على المنتج وتوصيل لجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة دورية إسبوعية من اخصائيين تغذية وكل هذا العرض لأول 200 متصل.

وأوضحت إخصائية التغذية العلاجية؛ أن أقراص الأنا سيليوم ووالبيسليم تحتوي أن على قشور بذور السيليوم وهذا هو المكون الأساسي والذي يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة وذلك للأشخاص الغير قادرين على التحكم في الشهية.

