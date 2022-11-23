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أخبار البلد

الكنيسة تعلن معاقبتها لكاهن وصف زواج البروتستانت بالزنا

صدى البلد

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج أنه فيما يخص التصريحات الأخيرة للقمص صموئيل البحيري بقوله أن زواج البروتستانت زنا، فنحن الكنيسة نرفض هذا الفكر، فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وقد قُمت من جانبي بإنتهاره بشدة وسيتم معاقبته من قِبَل الكنيسة عن هذا الفكر.


وقال الأنبا سيداروس - في بيان له اليوم  -   إن قداسة البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه قد قال "إن هذا الزواج ليس بزنا" ، فهو زواج مُعترف به من حيث الإشهار والعلاقات الإجتماعية، كما أن قداسة البابا تواضروس الثاني أدام الله أبوته لنا قد أكد من جانبه مدى إحترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية وإعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية، ومن جانبي فنحن نكن كل الإحترام والتقدير لأخواتي في الكنيسة الإنجيلية.
 

كان  رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي قد التقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل".
 

وذكر بيان صادر عن الهيئة الإنجيلية في مصر أن  قداسة البابا تواضروس الثاني أكد رفضه التام لأي تصريحات تتعلق بقضايا الزواج الإنجيلي، وأنه لا يتم الالتفات إلى أي تصريحات غير الصادرة من قداسته أو مكتبه، كما أفاد قداسته بأنه لن يكتفي بمسألة الإيبارشية للقمص الذي تسبب في حالة من الجدل نتيجة إساءته للزواج الإنجيلي، بل سيقوم بمسألته بنفسه.
 

وأفاد بيان "الإنجيلية" أن  قداسة البابا تواضروس الثاني أكد على احترامه وتقديره للزواج بالكنيسة الإنجيلية، واعتزازه بالعلاقة المتأصلة بالمحبة مع الطائفة الإنجيلية.

الكنيسة الزنا

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