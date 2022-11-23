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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لمناقشة مدى استفادتهم..مدير القوى العاملة بسوهاج يجري حوارا مع متدربي 3 دورات

صدى البلد

تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، فعاليات 3 دورات تدريبية على مهن صيانة الحاسب الآلي ، التفصيل والحياكة، والمشغولات اليدوية ، وذلك بمركز التدريب المهني بطهطا التابع للمديرية.

وأوضح الدكتور هشام ابو زيد، مدير المديرية، أنه قام بمتابعة الدورات التدريبية المنعقدة، وأجري حوارا مع المتدربين؛ لمناقشة مدى استفادة المتدربين من الدورات التدريبية وتحديد وجهتهم القادمة بعد التدريب سواء في توفير فرصة عمل عن طريق مكاتب التشغيل بالمديرية أو فتح مشروعات صغيرة على المهن التي يتم تدريبهم عليها بناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في هذا الشأن.

وقال مدير المديرية، إن المتدربين أعربوا عن سعادتهم بمدى الاستفادة من البرامج  التدريبية المجانية وزيادة الجانب العملي بها مما أكسبهم مهارات متعددة وأبدى الكثير منهم عن بدء مشروعات صغيرة في صيانة الحاسب الآلي وفتح مشاغل للخياطة وبيع المشغولات اليدوية خاصة أن عليها إقبال في الشراء ، في حين أبدي البعض الآخر عن رغبته في قيام المديرية  بتوفير  فرص عمل لهم داخل المحافظة. 

الجدير بالذكر أن الدورات التدريبية تشمل علي 80% عملي و20% نظري وفقا للمناهج التدريبية المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة  وتصل الساعات التدريبية إلي 200 ساعة في كل من دورتي صيانة الحاسب الآلي والخياطة والتفصيل  ، و100 ساعة في دورة المشغولات اليدوية.

وفي سياق متصل تم تنظيم ندوة للمتدربين في الدورات الثلاثة بمركز طهطا عن " التسويق الاليكتروني " وأهميته بالنسبة لهذه المهن .

حاضر في هذه الندوة المهندس محمود رضوان خبير التسويق الاليكتروني ومالك شركة متخصصة في  البرمجيات والحاسبات  ، تناولت الندوة  تعريف التسويق الاليكتروني باعتباره اختيار العملاء عن طريق المنصات الإلكترونية ، وبيان أهميته البالغة في الوقت الحالي وتغير مفهوم التسويق وتطوره علي مواقع الانترنت وكافة مواقع التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الواسع .

 وكيفية عمل منصات إلكترونية متخصصة علي هذه المواقع وطريقة استهداف شريحة العملاء المهتمة بالمنتجات التي سيتم عرضها وكذلك تحديد المنطقة الجغرافية المستهدفة سواء داخل المدينة أو المحافظة أو خارجها  وكيفية اختيار هذه الفئات والبحث عن عملاء عن طريق التسويق الاليكتروني إضافة إلي كيفية عمل موقع اليكتروني  متخصص علي مواقع التواصل الاجتماعي وانشاء إيميل وغير ذلك من أنواع التسويق الإلكتروني، كما تم في الندوة الإجابة علي كافة تساؤلات المتدربين مع شرح عملي لضمان استفادة المتدربين.

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