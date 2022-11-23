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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلسبيل البساتيني أصغر سيدة ميكانيكي في ضيافة هالة فاخر | شاهد

سلسبيل البساتيني
سلسبيل البساتيني

خصص برنامج “حكاية مصرية” فقرة خاصة لاستضافة أصغر سيدة ميكانيكي وهي سلسبيل البساتيني للتعرف على تفاصيل قصتها وكيف انضمت لهذه الوظيفة.

وقالت سلسبيل البساتيني: “ اللي غاوي حاجة مبتبقاش صعبة عليه وأنا بحب العربيات جدًا من صغري”، متابعة: “  مش هينفع أكون بحب حاجة وأنا مش فاهماها فبدأت اقرأ عن العربيات من سن 16 سنة”، معقبة أنها قرأت في العديد من المصادر عن مجال السيارات.

وأضافت: “ البساتيني”، :" حاولت اتعلم السواقة أكتر من مرة ولكن اتقبلت بالرفض للأسف"، متابعة: “ممكن الرجالة بتشوف إن الستات مبتعرفش تسوق”، وعلقت هالة فاخر:" كل الرجالة بتقول الستات مبتعرفش تسوق وإحنا بنسوق أحسن منهم".

 

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