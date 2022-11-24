كيفية إلغاء إشعارات فيسبوك المزعجة اللي بتجيلك عن صحابك.. تفاصيل

إذا كنت لا ترغب في قراءة أخبار وتحديثات صديق ما على فيسبوك Facebook، فيمكنك إخفاء أي إشعارات أو تحديثات منه، أو ما يعني يمكنك إلغاء متابعة هذا الشخص وذلك بدون اللجوء إلى حظره أو إلغاء الصداقة معه.

بالإضافة إلى ذلك، بمجرد إلغاء متابعة شخص ما، لن تظهر أي تحديثات له على صفحتك، والشيء الجيد هو أنه لن يعرف أنك توقفت عن متابعته، ذلك وفقا لما ذكره موقع ويكي هاو التقني.

إلغاء متابعة تحديثات صديق في الصفحة الرئيسية على هاتف أندرويد

1- افتح تطبيق "فيسبوك"، ستحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للاستمرار، إن لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل.

2- اضغط على الثلاث نقاط من أعلى يمين الشاشة.

3- اضغط على زر الإعدادات.

4- اضغط على زر "تفضيلات آخر الأخبار".

5- اضغط على زر "إلغاء متابعة الأشخاص لإخفاء منشوراتهم".

6- اختر كل صديق تود إلغاء متابعته.

7- اضغط على زر "تم" Done عند الانتهاء. بذلك قد تكون ألغيت متابعة الأصدقاء المحددين على صفحتك الرئيسية بنجاح.