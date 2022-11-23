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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقتل طالبة صدمتها سيارة بعد خروجها من المدرسة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما، مصرعها اليوم الأربعاء، بعد أن صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق "الإسماعيلية- السويس" الصحراوي، عند خروجها من مدرسة فايد الصناعية بنات.

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محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، بلاغًا يفيد بورود بلاغا من الأهالي بمصرع فتاة صدمتها سيارة مسرعة على طريق “الإسماعيلية- السويس” الصحراوي أمام مدرسة الثانوية بنات الصناعية، وفرار السيارة سريعاً هربا بعد الحادث.

وانتقلت على الفور قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع الطالبة تدعى "حبيبة خالد" ومقيدة بالصف الثاني الثانوي الصناعي أثناء عبورها الطريق أطاحت بها سيارة مسرعة أدت إلي وفاتها علي الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد العام.

الاسماعيلية طريق الاسماعيلية السويس الصحراوي

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