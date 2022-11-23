المشي إلى المساجد في صلاة العشاء .. 4 أمور يُغفل عنها

بين الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، فضل المشي إلى المساجد في الظلمات، وذلك في جواب سائل يقول: هل هناك مزيد من الثواب لصلاة الفجر في جماعة ؟

المشي إلى المساجد في صلاة العشاء

وقال الداعية الإسلامي، إن المشي إلى المساجد في صلاتي الفجر والعشاء ذلك العمل العظيم له أعظم فائدة تعود على صاحبه يوم القيامة، حيث جاء عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) رواه أبوداود في سننه كتاب الصلاة بابما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم رقم 557 ورواه الترمذي رقم 223 وهو حديث صحيح أورده في صحيح الجامع وعزاه إلى ما سبق وأيضا إلى ابن ماجة والحاكم عن أنس وسهل بن سعد صحيح الجامع رقم 2823.

وفي الحديث عدة فوائد منها ما يلي :

(1) (بشر) أمر لكل من يتأتى منه التبشير أن يبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بذلك الفضل العظيم وهذا يدل على عظيم منزلتهم عند الله تعالى.

(2) قوله صلى الله عليه وسلم (المشائين) يراد به من كان كثير المشي إلى المساجد في الظلم والمراد بذلك صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة حتى وإن كان يمشي في ضوء الكهرباء أو في ضوء مصباحه الخاص لأن هذين الوقتين يقعان في الظلمة فلا حرج على فضل الله تعالى.

(3) جاء في عون المعبود قال الطيبي : في وصف النور بالتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى ( نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ) وإلى وجه المنافقين في قوله تعالى ( أنظرونا نقتبس من نوركم ) ،انظر عون المعبود ج2 ص188

(4) إيذان أن من انتهز هذه الفرصة وهي المشي إلى صلاتي العشاء والصبح في جماعة فقام بذلك العمل العظيم وواظب عليه في الدنيا كان مع النبيين والصديقين في الآخرة (وحسن أولئك رفيقا ) لأنه لا نور أتم من نور النبيين والصديقن والشهداء والصالحين، راجع فيض القدير شرح حديث رقم 3144 ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.