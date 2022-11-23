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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

EdVentures تنظم مؤتمرًا عن مستقبل تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

صدى البلد

نظمت EdVentures، الذراع الاستثمارية لنهضة مصر للنشر - أكبر المؤسسات العاملة في مجال التعليم -  مؤتمرًا عن مستقبل تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرص الاستثمار به، وذلك بالتعاون مع للمؤسسة "الأمريكية المتخصصة في بيانات سوق التعليم العالمي.

جاء في إطار احتفالها بمرور خمس سنوات على تأسيسها. 

وقد سلط المؤتمر الضوء على الدور الذي لعبته الشركة  في دعم الشباب ورواد الأعمال المتخصصين بقطاع تكنولوجيا التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الخمس الماضية.

من جانبها، قالت داليا إبرهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة: “لقد أسسنا نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures عام 2017 انطلاقًا من إيماننا بضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا التعليم على المستويين المحلي والإقليمي”.

وأضافت: "نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في دعم أكثر من 66 شركة ناشئة، واستثمرنا في 13 شركة وصلت قيمتها السوقية إلى 75 مليون دولار، ما أسهم في خلق أكثر من 1400 فرصة عمل". 

وأكدت أن الشركة تنوي ضخ المزيد من الاستثمارات، وضم عدد أكبر من الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا التعليم والتوسع عالميًّا.

 

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